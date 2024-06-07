Афери з нерухомістю на суму понад ₴4 млн. – на Київщині викрито діяльність злочинної групи

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та восьми учасникам злочинної групи за фактами шахрайства та використання підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, за розробленою організатором схемою, учасники злочинної групи використовували підроблені документи та розпоряджались об’єктами нерухомості та земельними ділянками, які їм не належали.

Вони оформляли право власності на підконтрольних осіб і відчужували майно покупцям. Отримані кошти розподіляли між собою.

У такий спосіб підозрювані заволоділи майном на загальну суму понад 4 млн грн. Мова йде про 24 земельні ділянки, квартиру і будинок на території Бориспільського, Бучанського та Броварського районів Київської області.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура