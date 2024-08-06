Аферист видавав себе за діючого працівника СБУ та обіцяв працевлаштування

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону громадянину повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2024 року, до 43-річного громадянина, уродженця Республіки Молдова, звернувся знайомий з проханням допомогти працевлаштувати військовозобов’язаного до органів Служби Безпеки України. Підозрюваний, який раніше представився діючим працівником УСБ України в Одеській області, за неправомірну вигоду в сумі 10 000 дол. США запропонував йому свої «послуги».

Він пообіцяв вплинути на службових осіб УСБ України в Одеській області щодо прийняття ними рішення про призов до органів Служби Безпеки України, із подальшим оформленням відповідних документів. У разі відмови громадянин погрожував штучно створювати перешкоди. Для дотримання конспірації під час передавання грошових коштів вимагав надсилати їх частинами у безготівковій формі шляхом банківських переказів на різні картки та рахунки.

У липні 2024 року, під час одержання другого частини траншу у виді 41 000 грн, злочинні дії зловмисника були викриті і зупинені правоохоронцями. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше він вже одержав першу частину неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 908 тис. 400 гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід ‒ представництво ВВБ в Одеській області (з дислокацією у місті Одеса) 2 управління ГУ ВБ СБ України.