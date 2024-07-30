Африканська чума свиней: поліція розслідує випадки порушення ветеринарних правил на Полтавщині

Поліція Полтавської області розпочала досудове розслідування за фактами спалаху африканської чуми свиней у двох громадах області. Ці випадки зафіксовані в селах Кременчуцького та Полтавського районів.

Туші мертвих свиней виявили у лісосмузі біля села Комендантівка та на сміттєзвалищі поблизу села Орлик. Наявність ДНК вірусу африканської чуми у патологічному матеріалі, відібраному у знайдених тварин, підтверджено Регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Полтавській області.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 251 (Порушення ветеринарних правил, що спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи для встановлення осіб, причетних до цих порушень.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького

та Полтавського райуправлінь поліції)