Агента російських спецслужб засуджено до 12 років позбавлення волі

Верховний Суд України підтвердив вирок організатору агентурної мережі російської військової розвідки — 12 років позбавлення волі за скоєння державної зради. Агента викрила у Харкові контррозвідка Служби безпеки України.

Улітку 2017 року контррозвідники спецслужби виявили та припинили діяльність завербованого представниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ мешканця Харкова, науковця, який збирав інформацію про технічні розробки у межах оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора.

Правоохоронці затримали агента під час спроби отримання таємних відомостей від працівника Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

— Орджонікідзевським районним судом м. Харків громадянина України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

— 18.11.2019 Харківським апеляційним судом вирок першої інстанції залишено без змін.

— у лютому 2021 Верховний Суд України також відмовив у задоволенні касаційної скарги.

Триває досудове слідство щодо інших учасників агентурної мережі.

Довідка:

Співробітники СБУ встановили, що куратор групи знаходився у російському Бєлгороді. Українська спецслужба зафіксувала неодноразові «візити» ватажка групи до Росії для отримання завдань.

Під час обшуків за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних. У засудженого також виявлено чотирнадцять носіїв інформації, у тому числі з відомостями з грифом обмеження доступу. Виявлені адреси електронних скриньок мали паролі кодування даних для зв’язку з розвідкою РФ.

Співробітники СБ України також знайшли в одного із членів агентурно-бойової групи координати схованки зі зброєю та боєприпасами для здійснення диверсій. Правоохоронці вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 із запалами та тротилову шашку.

СБУ