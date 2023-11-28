Агресивного чоловіка, який вчинив дебош у магазині та сховався у чужій квартирі, поліцейські вгамували і передали медикам

Співробітники Чернігівського райуправління поліції за силової підтримки роти поліції особливого призначення зупинили агресивну поведінку чоловіка, який влаштував погром в пивному магазині, а потім вдерся до чужої квартири в сусідній п’ятиповерхівці та зачинився там.

26 листопада близько 22:00 до поліції надійшло повідомлення про дебошира в одному з пивних барів міста. Агресивний відвідувач побив бармена, розбив стелаж та скляні двері, після чого втік. Свідки бачили, що дебошир забіг у під’їзд найближчої п’ятиповерхівки.

За викликом негайно виїхали поліцейські Чернігівського райуправління поліції. На місці події вони з’ясували, куди рушив дебошир далі: він розбив на сходах усі світильники, а діставшись п’ятого поверху — подзвонив у двері однієї з квартир. Відчинила дівчина. Чоловік виштовхав її на сходи, а сам забіг та зачинився усередині помешкання.

Для силової підтримки подальших дій поліцейські викликали бійців роти поліції особливого призначення. З дозволу власниці квартири, спецпризначенці вибили двері до помешкання. В одній з кімнат правоохоронці виявили зловмисника. Він поводився так само агресивно, демонструючи явні ознаки наркотичного сп’яніння.

Поліцейські викликали карету екстреної медичної допомоги, яка доправила чоловіка до медичного закладу.

За фактами протиправних дій дебошира поліцейські відкрили кримінальні провадження за:

ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

– ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

За тяжчою з них передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області