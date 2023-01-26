Айтішник із Дніпра намагався виїхати за кордон за підробленими документами

Айтішник із Дніпра підробив документи про інвалідність та намагався по ним виїхати за кордон. Чоловіка засудили.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

На початку листопада чоловік вирішив підробити пенсійне посвідчення та довідку МСЕК та виїхати за кордон, щоб не бути мобілізованим. Він купив собі бланк пенсійного посвідчення та розшив його. У інтернеті знайшов аналогічний бланк пенсійного посвідчення, але з реквізитами та печатками управління пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

Дніпрянин роздрукував ці сторінки на кольоровому принтері, вклеїв свою фотографію та заповнив свої анкетні дані. Чоловік вніс відомості щодо неіснуючої інвалідності ІІ групи за причиною інвалідності «загальне захворювання» та поставив підписи від імені начальника управління.

У куплене раніше пенсійне посвідчення він вклеїв роздруковані сторінки. Крім того, айтішнік підробив довідку МСЕК – в інтернеті знайшов бланк, де були проставлені реквізити та печатка міжрайонної правобережної медико-соціальної експертної комісії № 1 Дніпра, який роздрукував та вніс свої дані, відомості про інвалідність. І підписав фальшивий документ від імені голови МСЕК.

З підробленими документами 20 листопада дніпрянин відправився на кордон. На пункті пропуску Мостиська Львівської області виявили підробку та затримали ухилянта.

На суді чоловік повністю визнав свою провину. Його визнали винним у підробленні та використанні недійсних документів та призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 5100 грн.