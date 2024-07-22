АКСУ та майже 200 набоїв до нього: в Одесі викрили двох торговців зброєю

Затримали продавців «на гарячому» в Хаджибейському районі міста. Обом правопорушникам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Їм загрожує позбавлення волі.

Реалізовуючи отриману інформацію, слідчими та оперативниками відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 було задокументовано факт збуту «товару», ціна якого склала 48 тис. грн.

За силової підтримки бійців управління «КОРД» обласної поліції, фігурантів затримали одразу після оборудки. Ними виявилися двоє жителів Одещини 28-ми та 29-ти років.

Зброю з набоями та гроші, отримані за продаж, поліцейські вилучили. Небезпечні предмети, походження яких зловмисники пояснювати відмовились, слідчі скерували на експертизу.

«Під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ми повідомили фігурантам про підозру у носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Молодшому зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а його на рік старшому спільнику – тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Під час слідства нами буде встановлюватись канал потрапляння зброї та набоїв до підозрюваних. Слідчі дії тривають», – зазначив начальник відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 підполковник поліції Ігор Страшной.

Нагадаємо, що особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої не підлягає кримінальній відповідальності за незаконне поводження з ними.

Відділ поліції № 3 Одеського райуправління поліції № 1

ГУНП в Одеській області