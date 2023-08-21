Акторку-зрадницю, яка керує окупованим містом на Запоріжжі, засудили на 15 років

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя визнав Наталю Романіченко винною у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 серпня.

За матерілами справи, мешканка окупованого міста Василівка Запорізької області у березні 2022-го організувала важку цивільну техніку — кран маніпулятор, за допомогою якої окупанти укріплювали свої фортифікаційні споруди. Також жінка забезпечила ремонт та фарбування військової техніки російських військових.

14 квітня 2022 обвинувачена звернулася до власника крана-маніпулятор і переконала його перевезти бетонні вироби і розмістити їх на блокпостах армії РФ, зміцнивши її оборонні можливості.

Місцевий житель розповів, що чоловік Романіченко був власником станції технічного обслуговування, але у 2021-му він помер і його дружина стала власницею підприємства. Після окупації Василівки Романіченко однією з перших перейшла на бік ворога та сприяла російським військовим. На СТО ремонтували військову техніку РФ, зокрема фарбували техніку та наносили літери «Z» та «V», робили шиномонтаж. Біля СТО знаходилась заправка «Параллель», яку Романіченко відібрала у законних власників і на цій заправці почали заправляти військову техніку РФ. Свідок стверджував, що обвинувачена почала проживати з росіянином, який став комендантом міста. Наприкінці квітня минулого року свідок намагався виїхати на підконтрольну Україні територію, але на блокпосту його не пропустили, пояснивши, що необхідно звернутись до мерії Василівки за перепусткою. У мерії Романіченко особисто підписала та видала таку перепустку на виїзд з міста, при цьому також були присутні представники ФСБ РФ.

У суді досліджувався речовий доказ — «Пропуск на проезд из г.Васильевка в с.Верхняя Криница». Свідок пояснив, що саме цю перепустку йому видала Романіченко і він показував її надали на блокпості.

Директор місцевої школи повідомив, що Романіченко раніше займалась підприємницькою діяльністю, активно допомагала школі, була членом батьківського комітету. Наприкінці березня 2022-го свідок бачив на СТО військову техніку з літерами «Z» та «V». Туди підʼїхав джип чорного кольору, з якого вийшов російський офіцер та обвинувачена і разом зайщли на СТО.

Мешканець села Верхня Криниця неодноразово приїздив до Василівки на ринок і візуально знав обвинувачену, при зустрічі вони вітались. Після окупації Василівки на ринку він неодноразово бачив її, коли вона спілкувалась з валютниками та «іншими кримінальними особами». У квітні 2022-го свідка як учасника АТО затримали військові РФ і утримували протягом чотирьох днів. Під час допиту він бачив у сусідньому кабінеті Романіченко, яка спілкувалась із комендантом Василівки, а той обнімав її, цілував та казав, що все буде добре. Коли свідка били і катували на допиті, Романіченко просто спостерігала і не втручалась. Окупантам було відомо, що свідок був учасником АТО, а його молодший брат — військовослужбовцем ЗСУ і цю інформацію вони використовували під час допиту.

Свідки вважають, що Романіченко добровільно допомагала окупантами і була рада, що має їх підтримку.

Місто Василівка досі окуповане і обвинувачена, імовірно, залишається там. Її судили заочно.

У Telegram-каналі знайшли публікацію від 25.04.2022, а саме звернення Романіченко до мешканців Василівки, в якому вона заявляє: « Я беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации. После государственного переворота в 2014 году киевсикй режим на Донбассе развязал кровавую бойню. Я уверена, что вместе с братским российским народом у нас получится наладить мирную жизнь. … Я вас очень сильно прошу оказывать содействие руководству военно-гражданской администрации». На лівій руці жінки повʼязана георгіївська стрічка.

Також в інтернеті є фото дітей обвинуваченої, які одягнені в радянську військову форму. У мережі вийшла стаття, що українська акторка перейшла на бік окупантів та взяла на себе обовʼязки мера Василівки.

Вважається, що неофіційно Романіченко була призначена 21.04.2022 р. під час особистої зустрічі з представниками окупаційних військ у місті Мелітополь Запорізької області.

Слідчі також перехопили телефонні розмови обвинуваченої на окупованій території. Ними підтверджується, що Романіченко спілкується із військовослужбовцем росгвардії про постачання бензину, розподіл гуманітарної допомоги, можливість проїзду певних громадян до Василівки через блокпости. Із цим військовим жінку повʼязують тісні, близькі стосунки, вони також обговорюють побутові питання. Романіченко спілкується по телефону із невстановленими особами про відкриття відділу поліції («ментовки»), про можливість подальшої роботи відділення «ПриватБанку», про роботу аптеки і магазину, складання списків для отримання пенсій, передає «личную просьбу» коменданта. В одній із розмов Романіченко представляється як виконуюча обовʼязки голови адміністрація міста Василівки і висловлює претензії, що керівництво магазину не отримало ліцензії на подальшу діяльність, пояснює, що магазин має сплачувати податки новій владі.

Романіченко засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Із відкритих джерел відомо, що Наталія Романіченко — акторка і грала у багатьох українських серіалах, власниця одного з модельних агентств для дітей. Ще у 2020-му році вона влаштувала своїм двом маленьким синам фотосесію у радянській військовій формі.

Комендатом Василівки, з яким Романіченко начебто має близькі стосунки, є військовослужбовець Махачкалинського ОМОНу Управління Росгвардії по республіці Дагестан Азамат Хасбулатов із позивним «105», щодо якого в провадженні Заводського районного суду Запоріжжя перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням у порушенні законів та звичаїв війни. Є дані, що Хасбулатов і його підлеглі викрадали цивільних і катували, схиляючи до співпраці та видачі інформації про місцевих патріотів.