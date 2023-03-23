Амфетамін, «PVP», екстазі та «ЛСД» на суму понад 2 млн. – на Київщині викрито чоловіка з партією психотропів

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру 20-річному мешканцю Київської області за фактами незаконного придбання, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний приїхав до міста Бровари з метою розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин. У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці зупинили чоловіка біля поштового відділення одразу після отримання посилок. У вказаних пакунках містився кілограм психотропної речовини «PVP».

За місцем мешкання чоловіка виявлено та вилучено амфетамін, солі «Alfa-PVP», екстазі та «ЛСД», приладдя та засоби для фасування психотропних речовин. Їх вартість складає понад 2 млн грн.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура