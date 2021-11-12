Анализы показали, что водитель, сбивший детей в Харькове, был под действием наркотиков

Водитель, который вчера сбил двух детей на переходе в Харькове, на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

“Проведен химический анализ мочи водителя. Водитель на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном. Поскольку лицо находилось в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч. 2 ст.286 УКУ на ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения”, — сообщил Чубенко.

Спикер отметил, что сейчас готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 УК, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

“Прокуратура будет требовать избрать для лица строжайшую меру пресечения на время следствия, а именно содержание лица под стражей без права на внесение залога”, — отметил Чубенко.

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Вчера в Харькове автомобиль Тoyota Land Cruiser сбил двух детей прямо на пешеходном переходе. Водитель проехал на красный свет и не останавливаясь поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.