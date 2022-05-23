Антикорсуд призначив 11 і 10,5 років тюрми за привласнення коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес»

Вищий антикорупційний суд 19 травня ухвалив вирок, яким виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону» Геннадія Дьяченка засуджено до 11 років позбавлення волі та директора приватного підприємства Івана Радика до 10 років 6 місяців в’язниці.

Про це інформують пресслужба суду і антикорупційна прокуратура.

Йшлося про два епізоди заволодіння та розтрата у 2014 році 116 млн гривень коштів державного підприємства (що одержані від продажу понад 8 млн доларів США з рахунків державного підприємства), отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та містом Києвом.

За отримані кредитні кошти Україна мала отримати збудований Китайською машинобудівною корпорацію інфраструктурний об’єкт. Проте в результаті зловживань проект фактично було припинено. Залізничне сполучення аеропорту «Бориспіль» із столицею в подальшому побудовано Укрзалізницею вже за іншою програмою за кошти державного бюджету.

Суд також задовольнив два цивільні позови прокурора САП до обвинувачених в інтересах державного підприємства про відшкодування збитків на суми понад 35 млн гривень та понад 81 млн гривень.

Обвинуваченому Радику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дьяченко, який був тимчасовим в.о. директора «Повітряний експрес», перебуває у розшуку і його судили заочно. // Судовий репортер