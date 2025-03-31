Антикорупційний суд різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Хмельниччини
Щоб вийти на волю, Тетяні Крупи треба внести 130 млн. грн.
Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Головуючий у справі Дмитро Михайленко зауважив: повний текст ухвали буде оголошено 7 квітня. Рішення апеляції набрало чинності та оскарженню не підлягає.
Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.
4 жовтня 2024 року ДБР затримало Тетяну Крупу, наступного дня їй було оголошено підозру у незаконному збагаченні. А 7 жовтня 2024 року голову МСЕК Хмельниччини взято під варту, призначивши 500 млн грн застави. Згодом цей розмір суди зменшували: спочатку до 300 млн грн, потім до 280 млн грн, далі до 260 грн і останній раз – до 230 млн грн.Tweet