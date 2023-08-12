Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років колишнього депутата Харківської міської ради

11 серпня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора #САП на вирок суду першої інстанції від 21.09.2022, яким виправдано колишнього депутата Харківської міської ради – очільника одного з комунальних підприємств Харкова.

Суд погодився з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок та визнав Ф. Аббасова винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За вироком суду особі призначено покарання у виді 3,5 років позбавлення волі.

На виконання рішення суду колишнього посадовця взято під варту у залі суду.

Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений в касаційному порядку до Верховного Суду.

Як вже повідомлялося, у 2016 році директор комунального підприємства, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації. Як наслідок, комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації.

Такі зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн гривень, саме стільки коштів безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання. При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура