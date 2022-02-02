Апеляційний суд ув’язнив лжемінера на 2 роки, скасувавши умовний вирок

Донецький апеляційний суд призначив 2 роки позбавлення волі за неправдиве повідомлення про замінування.

Про це інформує «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 26 січня.

28 грудня 2020 року близько 19 години чоловік подзвонив у поліцію і заявив про підготовку вибуху мосту по вулиці Шмідта в Центральному районі Маріуполя Донецької області. На місце прибули спеціалісти, які перевірили міст і нічого не знайшли.

У квітні 2021-го суд першої інстанції призначив зловмиснику 2 роки позбавлення волі умовно.

Прокурор подав апеляцію, вимагаючи реального тюремного вироку. На його думку, умовне покарання не відповідає тяжкості злочину та особі обвинуваченого.

Апеляційний суд погодився, що підстави звільнення від відбування призначеного покарання, а саме, що обвинувачений беззаперечно визнав провину і щиро каявся в скоєному, не є такими, які б доводили можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Чоловік має погашену судимість, однак раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.345 ККУ (побої працівнику правоохоронного органу чи його родичам). Цей злочин він скоїв вже після спрямування до суду іншого обвинувального акту щодо хуліганства, за яким засуджений до 8500 гривень штрафу. Суд вважає, що це свідчить про небажання громадянина стати на шлях виправлення.

Крім того, чоловік ухилявся від явки до апеляційного суду і перебував у розшуку.

Обставини справи, на думку суду, свідчать про непохитність злочинних намірів обвинуваченого та можливість продовження ним злочинної діяльності у випадку призначення покарання з випробуванням

Суд звертає увагу, що поширення неправдивих відомостей створює обстановку загального страху і невпевненості, викликає недовіру до органів влади, може породити паніку і тим самим порушує безпеку суспільства.