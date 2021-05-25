Апеляційний суд залишив без змін вирок щодо ґвалтівника 12-річної дівчини

Миколаївська обласна прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції покарання у вигляді 12 років позбавлення волі 32-річному жителю с. Горохівське Снігурівського району за зґвалтування 12-річної дівчини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у липні 2020 року, зловмисник, перебуваючи за місцем мешкання у селі Горохівське, скориставшись відсутністю матері дівчини, зґвалтував свою 12-річну падчерку.

Завдяки чіткій та принциповій позиції сторони обвинувачення та достатній доказовій базі провину зловмисника доведено у повному обсязі.

Вироком Снігурівського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років.

Не визнаючи вину та не погоджуючись з призначеним покаранням, обвинувачений та його захисник подали апеляційні скарги.

Під час перегляду справи у Миколаївському апеляційному суді обласна прокуратура спростувала аргументи сторони захисту, довела законність та обґрунтованість призначеного покарання. Суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги – без задоволення.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури