Апеляційний суд залишив в силі вирок водію, який смертельно травмував школярку у с. Бережинка — 8 років позбавлення волі

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Кропивницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким 44-річного водія визнано винним у смертельному наїзді на 11-річну школярку у с. Бережинка та зникнення з місця події ( ч.2 ст.286, ч.1 ст.135 КК України).

Таку ухвалу виніс Кропивницький апеляційний суд 15 червня, повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

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Покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки призначене обвинуваченому залишено без змін.

Як ми повідомляли раніше, трагічна подія сталася 9 листопада 2020 року, близько 16.20 год., у с. Бережинка Кропивницького району.

Керуючи автомобілем марки ЗАЗ у стані сильного алкогольного сп’яніння, навпроти будинку по вул.Центральній, водій допустив наїзд на пішохода – малолітню дівчину 2009 р.н., яка рухалась по правій обочині біля проїзної частини дороги по ходу руху транспортного засобу.

Після наїзду водій жодних заходів для надання допомоги дитині не вжив, і зник з місця аварії. Внаслідок наїзду дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям і загинула на місці події.

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Кіровоградський районний суд визнав винним водія засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України — ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) та ч.1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

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