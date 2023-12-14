Апеляційний суд посилив покарання педофілу, який розбещував доньку

Чернігівським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу заступника керівника Чернігівської обласної прокуратури на вирок Сосницького районного суду Чернігівської області стосовно чоловіка, якого визнано винним та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі за вчинення розпусних дій щодо малолітньої та в подальшому неповнолітньої доньки (ч. 2 ст. 156 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що протягом майже трьох років мешканець Новгород-Сіверського району, з метою задоволення власної статевої пристрасті, вчиняв дії сексуального характеру відносно власної доньки, яка перебувала від нього в матеріальній залежності, з моменту досягнення нею 12-річного віку.

Суд апеляційної інстанції погодився, що, з урахуванням невизнання вини обвинуваченим, багаторазовості та тривалості вчинення злочинних діянь, а також спричинення дитині такими діями посттравматичного стресового розладу, визначений місцевим судом розмір покарання є занадто м’яким.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури судове рішення першої інстанції скасовано та ухвалено новий вирок, яким чоловіка засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Також апеляційний суд знайшов обґрунтованими доводи щодо включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури