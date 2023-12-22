Апеляційний суд зменшив Коломойському заставу на 300 мільйонів

У заарештованого бізнесмена Ігоря Коломойського новий розмір застави – 2,7 млрд грн

Київський апеляційний суд ввечері 21 грудня зменшив розмір застави для заарештованого бізнесмена Ігоря Коломойського на 300 млн грн. Рішення оголосила голова колегії суддів Тетяна Кагановська, пише LIGA.net.

Термін тримання під вартою Коломойського залишається без змін – до 26 січня включно.

“Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2024 року включно. Визначити Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу у розмірі 2,7 млрд грн”, – йдеться в рішенні суду.

Як мінявся розмір застави для Коломойського:

↑ 2 вересня – 509 млн грн (Шевченківський суд)

↑ 16 вересня – 3,9 млрд грн (Шевченківський суд)

↓ 16 листопада – 3 млрд грн (КАС)

↓ 21 грудня – 2,7 млрд грн (КАС)