Апеляція скасувала рішення, яким із держави стягували ₴14,5 млн. «злодійського общака», розтраченого в АРМА

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду про відшкодування 14,5 мільйонів гривень матеріальної та моральної шкоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на постанову від 28 травня.

У травня 2020-го орендований сейф у Приватбанку обшукали співробітники Головного слідчого управління Нацполіції у кримінальній справі кримінального авторитета Андрія Недзельського. Із сейфу вилучили понад 400 тисяч доларів і суд арештував їх як так званий «общак» — фонд взаємодопомоги в злодійському середовищі та передав в управління Нацагентству з управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Орендарем сейфу був брат нардепа 9 скликання Ігоря Кісільова — Сергій Кісільов. Власником коштів себе називає бізнесмен Парубець, який каже, що під розписку передав Кісільову свої кошти для спільного проєкту.

Адвокат Парубця оскаржував арешт, кажучи, що гроші авторитету Недзельському не належать, але даремно. Аж поки в грудні 2021-го старший слідчий в особливо важливих справах повідомила, що Парубець може отримати тільки 5860 доларів, оскільки ще за рік до цього АРМА перерахувала 395 тисяч доларів і 3 тисячі доларів процентів із цієї суми деякому Ігорю Королю, який представився їх власником. Зʼясувалося, що гроші Королю виплатили на підставі підробленого судового рішення.

У травні 2023-го Святошинський райсуд міста Києва заочно ухвалив стягнути з Короля безпідставно набуті кошти.

У грудні 2023 року Печерський районний суд Києва в особі судді Юлії Головко задовольнив позов Парубця і зобовʼязав стягнути йому з державного бюджету втрачені кошти в еквіваленті 14,4 млн грн і ще 100 тисяч гривень моральної компенсації.

Представники Національної поліції та Офісу Генерального прокурора оскаржували вирок. Прокурор як у суді першої інстанції, так і в апеляційніій скарзі наполягав на тому, що немає доказів того, що гроші належали саме Парубцю.

Основним для вирішення спору було саме те, чи є Парубець справжнім власником зниклих коштів. Парубець мусив довести, що 22 травня 2020 року правоохоронні органи вилучили із сейфа Кісільова саме ті кошти, які він передав за умовами договору про співробітництво.

На обґрунтовання свої позиції, Парубець додав до позовної заяви копію договору від про співробітництво, а також копію державного акта на право власності на земельну ділянку площею 11 соток.

Але суд вважає, що такі документи стосуються регулювання цивільно-правових відносин Кісільовим і Парубцем (спільного бізнес-проєкту — ред.) та жодним чином не підтверджують, що вилучені з сейфа належали Парубцю.

У суді першої інстанції Парубець надав розписку про передачу коштів лише 3 листопада 2022 року лище в передостанньому судовому засіданні. Це сталося через рік після предʼявлення позову, що свідчить про порушення позивачем процесуального строку для подання доказів. Причин неможливості надання цього доказу раніше Парубець не повідомив. Тому розписка не млаа враховуватися судом як доказ

Водночас колегія суддів апеляційгого суду додатково зауважила, що документ про передачу коштів певній особі апріорі не може підтверджувати факт розміщення таких коштів цією особою в конкретному сейфі.

Із 2021 році у звʼязку з розтратою 400 тисяч доларів підозри оголосили адвокату Оксані Серокуровій та Денису Сердюку, а також керівникам АРМА — т.в.о. голови Віталію Сигидину, заступнику голови Володимиру Павленку, начальнику управління менеджменту активів Вахтангу Бочорішвілі, начальнику 1 відділу Управління менеджменту активів АРМА Єгору Сігарьову. Сьомий підозрюваний — Ігор Король, фіктивний власник, на чий рахунок АРМА повернула гроші.