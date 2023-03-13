Апеляція ВАКС підтримала рішення передати державі акції PIN банку російського олігарха Гінера

Рішення не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

13 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про конфіскацію PIN банку російського олігарха Гінера.

Про це йдеться на сайті ВАКС.

“За результатами розгляду, колегія суддів Апеляційної палати залишила без задоволення апеляційну скаргу представника російського громадянина, а рішення ВАКС – без змін”, – повідомляє пресслужба суду.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, наприкінці лютого ВАКС задовольнив у повному обсязі позов Мін’юсту про передання на користь держави державі 88,89% акцій PIN банку.

Згодом Мін’юст звернувся до Вищого антикорсуду для стягнення активів родини Ротенберга та його партнерів. Йдеться про компанії, яким належить Ocean Plaza. // LB.ua