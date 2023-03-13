Апеляція ВАКС підтримала рішення передати державі акції PIN банку російського олігарха Гінера
Рішення не підлягає оскарженню в касаційному порядку.
13 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про конфіскацію PIN банку російського олігарха Гінера.
Про це йдеться на сайті ВАКС.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо, наприкінці лютого ВАКС задовольнив у повному обсязі позов Мін’юсту про передання на користь держави державі 88,89% акцій PIN банку.
Згодом Мін’юст звернувся до Вищого антикорсуду для стягнення активів родини Ротенберга та його партнерів. Йдеться про компанії, яким належить Ocean Plaza. // LB.ua