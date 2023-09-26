Ексголову Верховного Суду Князєва залишили у СІЗО, але зменшили заставу до ₴45 млн.

Апеляційна палата ВАКС 26 вересня переглянула рішення суду першої інстанції щодо продовження запобіжного заходу колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Захист просив замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. На засіданні підозрюваний Князєв говорив, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним.

Також колишній голова Верховного Суду скаржився на те, що все майно і всі рахунки його та його близьких родичів заарештовані. Ніби то через це він немає коштів навіть на те, щоб оплатити платну послугу у СІЗО – доступ до Інтернету.

А через відсутність доступу до мережі він, нібито, не має можливості належно готуватися до суду. Саме через арешт майна він не має можливості внести заставу. За нього нібито теж ніхто не планує вносити заставу, тому Князев назвав тримання під вартою фактично безальтернативним запобіжним заходом.

Заслухавши доводи сторін, колегія під головуванням судді Семенникова вирішила лишити Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 млн до 45 млн гривень.

Центр протидії корупції