Апеляція залишила без змін тюремний вирок для експосадовця Держекспортконтролю

Колегія суддів Апеляційної палати залишила вирок ВАКС без змін, апеляційну скаргу захисників – без задоволення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила вирок, яким до 10,5 років позбавлення волі засудили колишнього заступника директора Департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю України Сергія Головатого. Про це повідомляє прес-служба АП ВАКС, не зазначаючи прізвища обвинуваченого.

За інформацією «Слово і діло», йдеться саме про Головатого, якого визнали винуватим в одержанні неправомірної вигоди. Йому призначили покаранням 10,5 років позбавлення волі із забороню після відбуття основного покарання обіймати певні посади протягом трьох років з позбавленням рангу державного службовця та конфіскацією всього належного йому майна.

«2 січня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок ВАКС від 22.12.2023, яким колишнього посадовця Державної служби експортного контролю України (Держекспортконтролю) визнано винуватим за ч. 4 ст. 368 КК України. За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила вирок ВАКС без змін, апеляційну скаргу захисників – без задоволення», – йдеться в рішенні.

У ВАКС нагадали, що особа, перебуваючи на посаді заступника директора Департаменту – начальника відділу державної експертизи міжнародних передач апаратури керування, електрообладнання та товарів подвійного використання Державної служби експортного контролю України, вимагала від підприємства 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.

За вказані кошти посадовець обіцяв прийняти рішення в інтересах згаданого підприємства щодо його реєстрації як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, та надати дозвіл на експорт товарів подвійного призначення за кордон.

На час затримання правоохоронними органами державний службовець отримав 125 тис. доларів США, які були вилучені за місцем його проживання та в автомобілі.

Обвинувальний акт було направлено до суду у 2016 році. // Главком