Арештант київського СІЗО поцупив з картки військовослужбовця ЗСУ 21 тисячу гривень

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, перебуваючи під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор», незаконно використовуючи мобільний телефон, декілька разів телефонував діючому військовослужбовцю ЗСУ та представлявся співробітником служби безпеки одного з державних банків.

На момент дзвінка військовослужбовець ніс службу на запорізькому напрямку, тож не мав часу зорієнтуватись та з’ясувати хто саме йому дзвонить. Тож, скориставшись цим, зловмисник отримав від військового дані його картки та в подальшому через інтернет-банкінг перевів з його рахунку 21 тисячу гривень.

Військовий, перебуваючи у зоні бойових дій, навіть не одразу помітив, що з його картки зникли гроші.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва 34-річному уродженцю м.Дніпро, що перебуває у Київському слідчому ізоляторі, повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190, ч.1, ч.2 ст. 200 КК України).

Зазначимо, що підозрюваний неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжку, грабіж, зґвалтування та шахрайство.

Київська міська прокуратура