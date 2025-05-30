Арештант столичного СІЗО продав рідним військових неіснуючі комлектуючі до РЕБ майже на ₴350 тис.

Встановлено, що перебуваючи у ДУ «Київський слідчий ізолятор», неодноразово засуджений чоловік у соцмережі «Facebook» створив фейкову сторінку, розмістивши у профілі фото невідомого чоловіка у військовій формі та від його імені продав комплектуючі до засобів радіоелектронної боротьби. Цікавились такими товарами рідні військових, вважаючи що продає їх надійна людина – теж військовий.

Таким чином четверо постраждалих перерахували підозрюваному майже 350 тис. гривень. Жодних посилок від продавця так ніхто і не отримав.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомлено про підозру у заволодінні шляхом обману грошима родичів військових (ч. 2 ст. 190 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури