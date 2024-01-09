Арештовані ворожі активи на ₴38 млрд. працюють на благо України

Такі результати роботи поліції уподовж 2022-2023 років. Крім того, націоналізовано ряд важливих активів, за допомогою яких фінансувалась війна в Україні.

Національна поліція України продовжує проводити системні та комплексні заходи щодо виявлення російських та білоруських активів, зокрема і прихованих, та протидіяти нелегальним операціями, що загрожують національній безпеці. Упродовж березня-травня 2022 року завдяки ретельному аналізу діяльності майже 16 000 компаній, пов’язаних з російською федерацією, вдалось запобігти виведенню понад 200 мільярдів гривень до країни-агресора

Слідчими підрозділами поліції наразі розслідується 45 кримінальних проваджень за фактами фінансування тероризму, державної зради, колабораційної діяльності тощо. 15 фігурантів у цих справах вже отримали підозру, серед них російські олігархи Михайло Фрідман, Аркадій та Ігор Ротенберги, які близькі до військово-політичного керівництва рф.

У рамках кримінальних проваджень накладені арешти на активи загальною сумою понад 38 млрд грн. До прикладу:

– арешт на бурові установки та обладнання компанії на суму 4 млрд грн, бенефіціарним власником якої є Державний комітет по майну Республіки Білорусь. Окрім цього, дана компанія незаконно використовувала обладнання Республіканського унітарного підприємства “Бєлоруснафта”;

– викрито стратегічно важливе українське підприємство, яке через низку підконтрольних рф підприємств, постачало обладнання для будівництва та ремонту атомних електростанцій Росатому. Вилучено обладнання для будівництва атомних електростанцій в Бангладеші та Індії, накладено арешт на статутний капітал і майно підприємства на загальну суму близько 365 млн грн. Двом керівникам підприємства оголошено про підозру;

– виявлено низку українських підприємств, через які російська корпорація налагодила схему з реалізації хімічної продукції на території України. Вони отримували з території росії моторні оливи, інші хімічні речовини. Тут, на території України, на базі своїх потужностей розфасовували та збували товар. Отримані від реалізації кошти направлялися на територію росії;

– арештовано активи одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин, діяльність якого підконтрольна російській нафтовій компанії з десятки найбільших у світі. Загальна сума 2,3 млрд грн;

– припинили роботу швейного підприємства, яке під італійським брендом в Україні шили форму для національної збірної країни-агресора по гірськолижному спорту. Арештовано активи фабрики на суму 188 млн грн;

– вилучено старожитності на мільйоні доларів. Унікальні музейні експонати, що були виявлені у справі щодо фінансування «днр» передані до Національного музею історії України.

Усі вилучені та арештовані активи працюють на благо та потреби України, включаючи потреби Збройних Сил. Зокрема, гвинтокрил Bell-427, літак Gulfstream G650, 47 вантажних автомобілів, 55 легкових автомобілів, та 3 бортові напівпричепи передані нашим захисникам.

Серед націоналізованих активів є такі важливі об’єкти, як Торгово-розважальний комплекс “Ocean Plaza” і філія «Альфа-банк». Ці рішення були прийняті після об’єктивного аналізу та розгляду доказів, які вказують на виведення коштів до рф та фінансування війни в Україні. Націоналізація цього майна є важливим кроком для захисту нашої країни та підтримки національної безпеки на користь українського суспільства та допомога у підтримці національної економіки.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України