Арештовано ₴2,1 млрд. активів українських компаній, які належать російським «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому»

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» та «ПАО «Газпром».

У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни рф проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників «переписати» їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

Заходи з виявлення підприємств, контрольованих рф, проводили співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України