Арештовано активи компанії, підконтрольної колаборанту Сальдо з тимчасово окупованої Херсонщини

У Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині – гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо.

Діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту.

Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави.

Наразі арешт накладено на рахунки підприємства та п’ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 млн грн.

Вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Документування протиправної діяльності здійснюють співробітники Управління СБ України в Житомирській області у співпраці зі слідчими Національної поліції Житомирщини та Управлінням стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Служба безпеки України