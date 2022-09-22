Арештовано корпоративні права громадянина РФ, який є засновником харківського підприємства

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є виготовлення виробів з бетону для будівництва, тісно співпрацюють з країною-агресором.

Засновник підприємства — громадянин РФ, який проживає у Москві. Він отримує в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачує податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні.

Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права засновника-росіянина ТОВ у сумі понад 1,1 млн гривень.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура