Арештовано корпоративні права та майно групи підприємств громадянина РФ на суму майже пів мільярда гривень

Працівники СБУ та Нацполіції встановили корпорацію, до складу якої входить декілька підприємств. Компанії постачали на тимчасово окуповану територію АР Крим технічне обладнання для тепло-, газо-, електро- та водопостачання, а також будували трубопровідні мережі та водогін. Крім того, поліцейські виявили, що фігуранти експортували до рф вироблену продукцію на 100 мільйонів гривень. Арештоване майно передано в управління АРМА.

Правоохоронці встановили, що на території України діє корпорація підприємств, до складу якої входять чотири підприємства. Кінцевим бенефіціаром цих підприємств є громадянин російської федерації. Фірми є виробниками полімерних трубопровідних систем для зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, газорозподілу, гарячого водопостачання та опалення. Крім України структурні підрозділи підприємств розташовані на території рф, республіки білорусь та Республіки Казахстан.

З’ясовано, що керівник групи підприємств діє в інтересах та на користь країни-агресора. Зокрема посадовці компанії створили на тимчасово окупованій території АР Крим торгові представництва та будівельні-монтажні організації, а також організували реалізацію пластмасових труб. Крім того, підприємства здійснювали будівництво трубопровідних мереж та водогону на тимчасово окупованому півострові.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Оперативне супроводження у цьому кримінальному провадженні здійснюють співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України. Поліцейські також установили, що лише упродовж двох років підприємства експортували до російської федерації вироблену продукцію на 100 мільйонів гривень.

Наразі корпоративні права групи підприємств – комплекси двох трубних заводів, права на дев’ять торговельних марок, 27 транспортних засобів – арештовані та передані в управління АРМА. Загальна вартість переданих активів становить майже 500 мільйонів гривень.

Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України