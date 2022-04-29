Арештовано майно та кошти гірничо-збагачувального підприємства, яке постачало стратегічну продукцію агресору

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на виробничу ділянку та інше нерухоме майно гірничо-збагачувального підприємства, 16 належних йому транспортних засобів, а також понад 14 млн грн на банківських рахунках.

Розслідуванням встановлено, що підприємство упродовж 2021 року здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств РФ та РБ. Реалізація продукції здійснювалась за умисно заниженою вартістю на загальну суму понад 56 млн грн, що призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора директору підприємства було повідомлено про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток. Наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора