АРМА забрала в управління іспанську нерухомість сім’ї одіозного колишнього військового комісара Одещини
Загальна вартість закордонного нерухомого майна, яке записано на матір та дружину підозрюваного військовослужбовця, складає близько 178 млн грн
Суд передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно, яке належить сім’ї підозрюваного ексначальника ТЦК Одещини полковника Євгена Борисова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
- будинок площею 857 кв. м в іспанському курортному містечку Марбелья вартістю 4 млн євро (близько 158 млн грн), який у грудні 2022 року придбала матір Борисова;
- нежитлове офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у тому ж місті Марбелья (Іспанія). Нерухомість вартістю 510 тис. євро (приблизно 20 млн грн) оформила на себе дружина Борисова у лютому 2023 року.
Крім цього, столичний суд передав АРМА три елітні автомобілі, куплені у розпал війни дружиною і тещою підозрюваного полковника. Зокрема, ідеться про автомобіль Mercedes-Benz GLS580 вартістю 2 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG за ціною 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser Prado 150 за заниженою вартістю 48 тис. грн.
За даними слідства, іспанську нерухомість та автівки полковник Євген Борисов, працюючи начальником ТЦК Одещини, отримав злочинним шляхом. Йому оголошено підозру у відмиванні майна. Наприкінці листопада 2024 року суд залишив військового під вартою і призначив заставу у розмірі 39,3 млн грн.
Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.
Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.
Видання зазначає, що, згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.
Ще в березні 2023 року у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen.Tweet