АРМА зіштовхнулося з протидією власника арештованих активів при передачі майна законному управителю

У квітні цього року АРМА отримало в управління арештоване майно ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин рф, котрий підтримує збройну агресію проти України.

Для збереження вартості активу Національне агентство оголосило конкурс для відбору управителя та обрало переможця – ТОВ «ЄС ГРУП ЕКСПОРТ-ІМПОРТ КО».

15 червня АРМА уклало договір управління з відібраною на конкурсі компанією. Оскільки управитель починає фактично здійснювати передбачені договором повноваження з моменту підписання акту приймання-передачі, на 26 червня було заплановано передачу майна від прокурора управителю.

Варто наголосити, що ухвалою про передачу активів АРМА чітко визначено заборону для власника відчужувати, розпоряджатися та користуватися арештованим майном.

Однак, після прибуття за місцезнаходженням активів та пред’явлення усіх необхідних документів, працівники АРМА зіштовхнулись з опором представників ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», які не надали доступ до арештованого майна.

Наразі працівниками АРМА скеровано заяву про вчинення злочину з боку ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» до Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок перешкоджання законній діяльності АРМА з боку власників арештованих активів та їх представників. Так, наприкінці минулого року під час фактичної передачі управителю елітної нерухомості в центрі Києва, яка через офшорну компанію належить російським власникам, АРМА зіштовхнулося з актами збройної протидії з боку невідомих осіб.