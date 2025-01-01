Арсенал зброї вилучили поліцейські в автомобілі рівнянина (фото)

Так, під час обшуку транспортного засобу правоохоронці виявили 4309 патронів різного калібру, дев’ять корпусів гранат Ф-1 й РГД-5 та стільки ж запалів, три різних боєприпаси, димову шашку, артилерійський постріл, мінометну міну, п’ять димових гранат, затвор до АК та чорнові записи.

Так, днями працівники управління карного розшуку спільно з оперативникам Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки отримали оперативну інформацію, що на одній із автостоянок у Рівному знаходиться автомобіль «Mercedez-Benz», в якому можуть зберігатися вибухонебезпечні предмети.

Фахівці вибухотехнічної служби боєприпаси вилучили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Процесуальне керівництво здійснює Рівненська окружна прокуратура, оперативний супровід — співробітники СБУ регіону.

Поліцейські встановлюються місцезнаходження власника авто, 34-річного рівнянина.

Крім того, нагадуємо, 25 листопада Україні введений в дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Тож всю задекларовану зброю можна безпечно зберігати вдома.

Відділ комунікації поліції Рівненської області