АТ «Харківгаз» напередодні опалювального сезону відключив від газу ціле село і вимагав гроші

СБУ досліджує обставини, за яких АТ «Харківгаз» відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області. За наявною інформацією, посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно «прикриваючись» Президентом та керівництвом держави. Таким чином, вони підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.

За інформацією СБУ, посадовці АТ «Харківгаз» залишили без газу ціле село на початку жовтня. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт.

Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім’ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.

Представники АТ «Харківгаз» відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір. Тобто, користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище.

При цьому керівництво «Харківгазу» заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому Президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів.

Таким чином, у співробітників газової компанії вбачаються окремі ознаки дій, передбачених ст. 109 Кримінального Кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 жовтня.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці вивчають всі обставини цієї ситуації.

Довідково : Акціонерне товариство «Харківгаз» на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.

СБУ