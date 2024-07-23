Аварія між станціями «Деміївська» та «Либідська»: посадовців київського метрополітену підозрюють у службовій недбалості

У грудні 2023 року на деяких ділянках синьої гілки столичної підземки сталось аварійне підтоплення та просідання ґрунту над тунелем. Це спричинило як тимчасове обмеження руху потягів через низку станцій метро, так і повне закриття окремих його ділянок.

Серед підозрюваних — виконуючий обовʼязки начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» та начальник служби колії, тунельних споруд і будівель.

Загальна сума завданих збитків внаслідок аварії — майже 165 млн грн.

23 липня на підставі отриманих у ході досудового розслідування доказів виконуючому обов’язки начальника та начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель комунального підприємства повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Національна поліція України