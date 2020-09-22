Авдіївські правоохоронці завадили пересиланню вибухівки та боєприпасів до Дніпропетровщини

Чоловік намагався відправити службою експрес доставки дві гранати та 800 грамів вибухівки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Небезпечні предмети були виявлені у 43-річного мешканця. За словами чоловіка, нещодавно до нього звернувся малознайомий та попросив відправити до Дніпропетровської області коробку з речами, про вміст якої нічого не повідомив.

Показання відправника будуть перевірені під час досудового розслідування.

В ході огляду зазначеної коробки поліцейські виявили два корпуси від гранати РГД-5, шість запалів УЗРГМ-2 та чотири тротилові шашки по 200 грамів кожна.

Вилучена вибухівка та боєприпаси направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Поліція нагадує, що незаконне зберігання зброї – злочин, який тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі. Звільнитися від покарання можна в разі добровільної здачі зброї поліцейським. Відтак, якщо ви виявили гранату, набої або будь-який інший небезпечний предмет – повідомте про це за телефоном «102» або до найближчого відділення поліції. Так ви збережете своє життя та життя оточуючих.

Поліція Донеччини