Автівка вигоріла вщент – засуджено винуватця п’яного смертельного ДТП (фото)
За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 35-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Його засуджено до 5 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Аварія сталася у квітні 2021 року поблизу села Миролюбне.
Водій автомобіля «Ford», будучи напідпитку, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу руху і допустив перекидання автівки. У результаті автомобіль спалахнув.
У салоні, окрім водія, перебував пасажир, який від отриманих травм через 6 днів помер у лікарні.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури