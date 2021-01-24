Автоматичну та іншу вогнепальну зброю, а також понад 630 бойових припасів правоохоронці вилучили у жителів Житомирського району (фото)

У п’ятницю, 22 січня, за процесуального керівництва Житомирської місцевої прокуратури, слідчими поліції у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами проведено обшуки за місцем проживання фігурантів справи.

Під час проведення двох обшуків і кількох оглядів у житлових будинках та на території присадибних ділянок, що у різних селах Житомирського району, виявлено та вилучено арсенал вогнепальної зброї та бойових припасів.

Зокрема, шість одиниць вогнепальної зброї, серед якої — автомат «Zastava» модель «М70АВ2» калібру 7,62 мм, рушниця ИЖ А02663, вогнепальна зброя з написом «Walther zella», вогнепальна зброя з написом «QAI 635 LEBASO UE MAROUE DEROSEE», пістолет сигнальний марки «Зинк 4», газовий пістолет «Маямі» модель 92 калібру 8 мм, металевий предмет для відстрілу стріл (арбалет) із оптичним прицілом, а також магазини до зброї, споряджені патронами.

Крім цього, вилучено понад 630 одиниць патронів різного калібру.

Усю зброю вилучено та передано для проведення необхідних експертиз.

За попередніми даними слідства, до незаконного зберігання зброї причетні чотири жителі Житомирського району, 1970, 1999, 2000 та 2002 років народження.

Наразі одного з них затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 263 КК України проводить Житомирське районне управління поліції.

Житомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури