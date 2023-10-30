Автомати, пістолети та набої в асортименті до продажу: одеські поліцейські затримали підпільних «збройних баронів»

Перемовини фігуранти вели через месенджери, а «товар» особисто передавали покупцеві. Затримали продавців зброї на одній з АЗС дороги «Одеса-Миколаїв».

Поліцейські проводять комплексні та системні заходи з протидії незаконному обігу зброї та затримання осіб, причетних до цього. Під час таких заходів правоохоронці отримали інформацію, що мешканці Миколаївської області пропонують до збуту зброю та боєприпаси. Серед асортимету – автомати «Калашнікова» по 1000 доларів США, набої, вартість яких залежала від калібру, також можна було придбати і пістолети.

Усі деталі «угоди» ділки з потенційними покупцями вели через месенджери, потім один із них забирав гроші, а вже наступного дня у заздалегідь визначеному місці відбувалась особиста зустріч для передачі «товару».

З метою знешкодження діяльності «збройних бізнесменів» слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області провели заходи для їх затримання. Тож на одній з АЗС дороги «Одеса-Миколаїв» фігурантів затримали під час передачі покупцеві автомата АК-47 та 169 набоїв до нього. За це вони, днем раніше, отримали 37 000 гривень.

Крім того, у помешканнях фігурантів поліцейські вилучили автомат Калашникова АК-12, пістолет Макарова, 800 набоїв різного калібру, 59 зіп-пакетів наркотичних солей, які направили на експертне дослідження.

«Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру у незаконному збуті вогнепальної зброї та бойових припасів. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави», – повідомила начальник відділу слідчого управління поліції Одещини Віоріка Фінікова.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Наразі поліцейські встановлюють канали потрапляння зброї та набоїв до підозрюваних, а також інших осіб, які можуть бути до цього причетні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Одещини