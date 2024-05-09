Автомобілі депутата Одеської облради заправляли карткою на пальне столичного ДП – судитимуть ексочільника підприємства

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього генерального директора Державного підприємства «Класифікаційне товариство регістр судноплавства України». Його судитимуть за розтрату державного майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Підприємством оплачувався бензин для службових автомобілів з використанням пластикових смарт-карт. Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений у травні 2022 року, зловживаючи службовим становищем, передав паливну картку, яку мали використовувати для одного зі службових автомобілів, мешканцю Одеси.

Заправляли нею приватні автомобілі одного із депутатів Одеської облради. Таким чином з обліку державного підприємства списано майже 3 тис. літрів бензину А-95 на 150 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Київська міська прокуратура