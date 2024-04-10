Автомийщик катався п’яний на чужому авто у комендантську годину

33-річний працівник автомийки без дозволу взяв автомобіль клієнта та поїхав кататись містом. Чоловіка зупинив екіпаж патрульної поліції. Слідчі повідомили йому про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Подія сталась на території Голосіївського району столиці. Як повідомив начальник територіального управління поліції Араік Кочкадамян, двоє приятелів зловживали алкогольними напоями поблизу свого місця роботи – автомобільної мийки:

«Один з них запропонував взяти автомобіль клієнта, який на декілька днів залишили на мийці. Він знайшов ключі від транспортного засобу та разом зі знайомим поїхав кататись під час комендантської години, доки їх не зупинив екіпаж патрульної поліції. На місце події направили слідчо-оперативну групу, яка затримала водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Правоохоронці перевірили керманича на стан алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 1,45 проміле. Патрульні поліцейські склали відносно зловмисника протокол за ч. 1 ст. 130 кодексу України про адміністративні правопорушення – керування у стані алкогольного сп’яніння.

«Викрадений транспортний засіб було вилучено та повернуто власнику. За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва ми повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі» – додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва