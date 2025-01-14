Автора «Американських богів» і «Пісочної людини» Ніла Ґеймана звинуватили у зґвалтуваннях

Сам письменник усі звинувачення відкидає та заявляє, що статеві контакти відбулися за згодою обох сторін.

Майже пів року минуло з моменту, коли британського письменника Ніла Ґеймана звинуватили у сексуальному насиллі, а зараз проти нього висунули нові обвинувачення. Автора книг “Пісочна людина”, “Добрі передвісники”, “Американські боги” і “Кораліна”, що були екранізовані, дев’ять жінок звинуватили у зґвалтуванні.

Як повідомляє Vulture, письменника-фантаста звинуватили у домаганнях та насиллі п’ять жінок влітку минулого року. Тоді звинувачення були оприлюднені у шестисерійному подкаст-серіалі “Майстер: звинувачення проти Ніла Ґеймана” британського видання Tortoise. До нового розслідування Vulture увійшло ще чотири звинувачення. Видання проаналізувало тексти, записи в щоденниках, електронні листи з друзями та повідомлення поліції.

Наймолодшій жінці, яка могла бути жертвою Ґеймана, було всього 18 років на момент зґвалтування, а більшості постраждалих було по 20 років. На момент скоєння злочинів зірці було приблизно 40 років, але один випадок міг бути за 15 років до цього, адже жертва стверджує, що у 1986 році він її насильно поцілував.

Деякі жінки працювали з Нілом, а деякі були його шанувальницями. Одна з позивачок – Скарлетт Павлович – працювала нянею у другої дружини Ґеймана – Аманди Палмер. У 2022 році чоловік напав на неї у ванній та наказав називати його “господарем”. Потім він декілька разів її “жорстоко ґвалтував” і називав її рабинею. Дівчина непритомніла від болю, за чим інколи спостерігав син письменника.

Інша жертва Кендалл пригадала, що знаменитість її цілував без дозволу, а потім зґвалтував просто в автобусі у 2012 році. Третя постраждала Кендра Стаут закрутила роман з Нілом у 2003 році. За її словами, бойфренд іноді бив її та змушував займатися сексом навіть після її відмов.

Друзі ексдружини автора книг – Палмер – розповіли, що у них були вільні стосунки. Жінка під псевдонімом Рейчел почала стосунки з Палмер до того, як та познайомила її з Ґейманом. Вона також зізналася, що письменник чинив фізичне насилля над нею.

Адвокати зірки спростовують будь-які обвинувачення. Вони заявили, що всі статеві контакти з елементами фізичного насилля, відбувалися за згодою обох сторін.

До слова, від літа 2024 року, коли стало відомо про можливі злочини Ніла, з ним припинили співпрацю багато компаній. Зокрема, Disney поставив на паузу екранізацію “Історії з кладовищем”, а також серіал Amazon Prime Video “Добрі перевідсники” не отримай продовження на третій сезон. // УНІАН