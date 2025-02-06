Азербайджан подаватиме в суд на Росію, яка відмовляється визнати збиття цивільного літака

Азербайджан збирає докази, щоб звернутися до міжнародного суду щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines, який розбився в грудні 2024 року в Казахстані. Там кажуть, що зроблять це, якщо Росія не визнає свою відповідальність.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Азербайджану APA.

Там стверджують, що умови й побажання Азербайджану «озвучили на найвищому рівні». Крім того, Баку отримало частини ракет «Панцир-С», якими Росія збила літак, пише APA.

Однак Росія відмовляється визнати свою причетність до падіння літака, намагаючись «перекласти провину на екіпаж» і «створити ситуацію з «малайзійським Боїнгом-2». В Азербайджані ж кажуть, що в експертизах беруть участь також фахівці з Азербайджану, Росії та країни-виробника Бразилії, а тому Росія знає про їхні висновки.

Тож зараз формують доказову базу і готуються звернутися до міжнародного суду. Водночас в Азербайджані заявляють, що «двері для діалогу з росією відчинені».

«Москва повинна відкрито визнати свою провину і взяти на себе відповідальність. Інакше Баку готовий до наступних кроків», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п’ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів… https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів.

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії.

Нещодавно Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета. // Главком