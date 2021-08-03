Азербайджанские разборки в Одессе: что известно об убийце и его жертве

В Одессе во вторник, 3 августа, выстрелом в спину был убит мужчина. Стало известно, что убитый Лачин Мамедов является представителем азербайджанской диаспоры.

Об этом пишет Одесса INFO.

Убийца, которого разыскивает полиция, тоже азербайджанец.

Отмечается, что причиной заказного убийства является конфликт между жертвой и криминальным авторитетом из клана убитого вора в законе Гули.

Предположительно, киллер открыл стрельбу, когда погибший направлялся в съемную квартиру. После нескольких выстрелов в плечо Мамедов упал, а стрелок скрылся на «Мерседесе»-«евробляхе».

Убитому было около 30 лет, у него осталось двое детей. // «Апостроф»