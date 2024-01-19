Багатостраждальне «метро на Виноградар» – прокуратура через суд довела необґрунтованість призначення експертизи у справі про стягнення з генпідрядника ₴139 млн.

Київська міська прокуратура у судовому порядку продовжує захищати інтереси територіальної громади у справі про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету.

Як встановила прокуратура, будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого незаконно збагатився за рахунок територіальної громади.

Законодавство забороняє такі дії. У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовною заявою про стягнення генпідрядника безпідставно отриманого прибутку в сумі понад 139 млн грн на користь територіальної громади.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов прокуратури.

Однак постановою Верховного Суду вказані судові рішення скасовано та направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Справа перебуває в провадженні судів вже понад два роки. В умовах воєнного стану зазначені кошти, безпідставно (за рахунок місцевого бюджету) набуті відповідачем, могли бути скеровані на нагальні потреби громади, зокрема, відновлення пошкоджених об’єктів цивільної інфраструктури, облаштування об’єктів цивільного захисту населення тощо.

Разом з цим, ухвалою Господарського суду міста Києва за клопотанням відповідача (АТ «Київметробуд») призначено судову-економічну експертизу та зупинено провадження у справі.

Вказану ухвалу столична прокуратура оскаржила в апеляційному порядку.

Північний апеляційний господарський суд погодився з позицією прокурора, скасував незаконну ухвалу суду та скерував справу для розгляду по суті до суду першої інстанції.

Відтак Київська міська прокуратура відстояла позицію необґрунтованості призначення у справі експертизи, що тягнуло затягування розгляду справи у суді.

Пресслужба Київської міської прокуратури