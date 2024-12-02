Байден помилував свого сина у справах про незаконне зберігання зброї та ухилення від сплати податків

Такі дії американського президента, розкритиковані і його опонентами, і симпатиками, є порушенням обіцянки не використати виконавчу владу для цього.

Президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера за звинуваченнями в незаконному зберіганні зброї та ухиленні від сплати податків, що стало незвичайним порушенням обіцянки лідера не використати виконавчу владу для цього, пише Financial Times.

У вчорашній заяві, яка викликала негативну реакцію опонентів та деяких союзників, президент США звинуватив політичних супротивників у Конгресі у “підбурюванні” звинувачень проти Гантера з метою атаки на нього.

“Жодна розумна людина, яка розглядає факти справи Гантера, не може дійти іншого висновку, крім того, що Гантер був виокремлений тільки тому, що він мій син, ‒ і це неправильно”, ‒ сказав Байден.

“З того дня, як я вступив на посаду, я сказав, що не втручатимуся в прийняття рішень Міністерством юстиції, і я дотримався свого слова, навіть коли я спостерігав, як мого сина вибірково і несправедливо переслідують”, ‒ додав Байден.

Рішення президента викликало запеклу реакцію з боку передвиборчої кампанії Дональда Трампа, республіканців та деяких демократів. Джаред Поліс, губернатор Колорадо від Демократичної партії, написав на X: “Це поганий прецедент, яким можуть зловживати наступні президенти, і який, на жаль, заплямує репутацію Джо Байдена”.

Юридичні проблеми Гантера були політичним “головним болем” для Джо Байдена з моменту його перемоги на виборах у 2020 році, коли його син повідомив, що перебуває під федеральним розслідуванням.

У червні цього року його засудили за трьома пунктами звинувачення у скоєнні тяжкого злочину за дачу неправдивих свідчень під час федеральної перевірки біографічних даних при купівлі пістолета. На суді були надані детальні свідчення про його пристрасть до креку та романтичні стосунки з вдовою брата.

У листопаді Гантер Байден також визнав себе винним у податкових звинуваченнях у федеральному суді Лос-Анджелеса. Його звинуватили в ухиленні від сплати податків на суму 1,4 мільйона доларів, зокрема через неправомірні відрахування від бізнесу. Він нібито витрачав готівку на речі, включно з автомобілями, наркотиками та повіями.

Президент неодноразово виступав із заявами на підтримку свого сина, але також заявив, що не помилує його.