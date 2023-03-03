Банда шахраїв-кредиторів відбирала квартири у людей, які опинилися у фінансовій скруті

Злочинна організація, до складу якої входило десять осіб, діяла під прикриттям фінансової компанії з надання кредитів. Фігуранти пропонували кошти під заставу нерухомого майна, а насправді люди навіть не підозрювали, що уже на етапі оформлення позики позбувалися своїх квартир або ж у яку боргову яму потрапляли. Наразі встановлено понад 50 постраждалих від дій шахраїв. Правоохоронці вилучили у них пів мільйона доларів США та наклали арешт на понад 300 об’єктів нерухомості.

Задокументували злочинну діяльність угруповання оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Члени злочинної організації мали чіткий розподіл ролей: одні підшукували потенційних потерпілих, які потребували кошти на лікування чи мали фінансові проблеми, інші – «працювали» з клієнтами, втиралися до них в довіру та переконували скористатися вигідною кредитною пропозицією. Керували оборудкою двоє фігурантів під виглядом діяльності кредитної установи. У складі групи діяв приватний нотаріус, який на місці забезпечував перереєстрацію документів права власності.

В ході слідства встановлено, що фігуранти добре орієнтувалися в законодавстві та знаходили підхід до потенційних клієнтів, розповідаючи про привабливі умови кредитування. Тож клієнти навіть не підозрювали, у яку пастку потрапляли.

Одному із потерпілих, який опинився у складному фінансовому становищі після смерті матері і звернувся до цієї фінансової компанії, «кредитори» за один день оформили документи на отримання спадщини та права власності на помешкання. Під заставу цієї квартири він планував отримати 5000 доларів США. Наступного дня його протримали в офісі понад чотири години, відволікали розмовами і час від часу давали підписувати документи. У результаті потерпілий таки отримав 5000 доларів США та копію договору позики, за яким мав повернути фізичній особі… вже 16 000 доларів США. Під час розслідування з’ясувалося, що того ж дня він підписав договір купівлі-продажу квартири. Тож завдяки шахрайській схемі він втратив житло і заборгував 11 000 доларів США.

Послугами фігурантів скористалася і мешканка Києва. Щоби відкрити власну справу, жінка взяла в борг 2000 доларів США і ретельно сплачувала визначені щомісячні суми. Згодом, коли їй не вистачило 1000 гривень для оплати відсотків, кредитори наполягли на вигідному продажі її квартири та «погашенні» заборгованості. Жінка підписала ряд документів – і одного дня до неї прийшли троє молодиків та погрозами змусили разом із сином виселитися з помешкання, власником якого вже була інша особа. При цьому отримані від продажу квартири гроші, за словами візитерів, «пішли на погашення заборгованості по кредиту».

Невелику суму під заставу квартири на лікування батька в «кредитній установі» взяв мешканець Київської області. Щомісяця чоловік сплачував готівкою відсотки за користування кредитом, які щоразу збільшувалися та «обростали» пенею. А після чергового «підписання документів на продовження терміну кредитування» чоловік насправді втратив своє помешкання.

За інформацією слідчих Нацполіції, встановлено причетність учасників злочинного угруповання до понад 50 епізодів злочинної діяльності, однак кількість потерпілих може бути в рази більша.

За місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях фінансової компанії проведено понад 40 обшуків. У результаті вилучено більше пів мільйона доларів США, документи на майно, мобільні телефони, носії інформації та інші докази їх злочинної діяльності.

За результатами заходів накладено арешт на понад 300 об’єктів нерухомого майна, 14 автотранспортних засобів, 4 катери, які належали фігурантам та їхнім близьким родичам. Окрім того, арештовано статутний капітал фінансових компаній зловмисників на понад 98 млн грн.

Наразі триває розслідування кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинення цих злочинів фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України