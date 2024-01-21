Банда з Луцька «кошмарила» чоловіків з нетрадиційною орієнтацією

Колишній в’язень зібрав банду, яка займалася грабежами та вимаганням грошей у чоловіків з нетрадиційною орієнтацією.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Жертв підшукували на сайтах знайомств. Зловмисники створювали фейкові акаунти, щоб листуватися з чоловіками та запрошувати їх на особисті зустрічі. Під час “побачень” їх відводили в попередньо узгоджені з іншими членами банди місця, де обкрадали та вимагали гроші за нерозголошення даних, які ті хотіли б зберегти в таємниці.

Правоохоронцями було відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України. Фігурантам повідомили про підозру. Двом з ним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак після внесення застав у розмірі 536 тисяч та 268 тисяч за кожного їх звільнили. Третій підозрюваний перебуває під домашнім арештом.