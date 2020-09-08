Бандиты, похитившие и убившие иностранца в Одессе, получили по 15 лет тюрьмы

Овидиопольский районный суд Одесской области приговорил к 15 годам лишения свободы каждого из троих граждан Узбекистана, которые выкрали человека и, не получив назначенный за него выкуп, убили заложника.

Напомним, в июне 2017 года трое иностранцев проникли в квартиру одного из многоэтажных жилых домов в Одессе и похитили гражданина Турции.

Следствием подтверждено, что трое граждан Узбекистана проникли в квартиру дома по улице Академика Филатова в Одессе и похитили гражданина Турецкой Республики. За его освобождение они вымогали выкуп в 60 тысяч долларов. Эту сумму требовали сначала у потерпевшего, затем — у его знакомых. Не добившись результата, злоумышленники убили 21-летнего заложника.

«Пошли на это, осознавая, что выкуп они не получат. С целью сокрытия следов преступления тело закопали в лесополосе в Овидиопольском районе Одесской области», — отмечается в судебном вердикте.

Правоохранители тогда оперативно задержали подозреваемых. Свою вину в убийстве они полностью отрицали. Тем не менее следствию удалось доказать непосредственную причастность фигурантов к указанному преступлению. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)