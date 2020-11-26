Банду таксистів затримали за озброєні напади та викрадення людей у Миколаєві

Спецоперацію по затриманню угруповання зловмисників проводили оперативники Управління карного розшуку та двох відділів поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Одночасно поліцейські провели сім обшуків, в ході яких вилучили у злочинців зброю, автомобілі, психотропи, грошові кошти та інші речові докази. Відомо, що злочинці таким чином карали тих, хто втрутився у їхній наркобізнес.

Протягом тижня у поліцію надійшли два повідомлення про незаконні позбавлення волі миколаївців. Обставини були схожі в обох випадках. Потерпілих обстріляли, вимагали гроші, потім вивезли на автомобілі за межі міста та викинули поранених на дорозі.

Так, 29 жовтня вранці з вогнепальним пораненням грудної клітини до лікарні був доставлений 32-річний чоловік. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому завдали невідомі особи вночі у Корабельному районі. На пр. Корабелів зловмисники вистрілили у потерпілого, зв’язали йому руки та ноги стяжками, посадили в багажник автомобіля, потім вивезли у Вітовський район та залишили там неподалік зупинки. Чоловіка знайшли люди, які і викликали швидку.

А в Заводському районі 5 листопада 18-річний місцевий мешканець поїхав на велосипеді до свого товариша, а через деякий час матері молодика почали надходити смс-повідомлення від сина з проханням про допомогу, мовляв, він у біді і терміново потрібні 12 тисяч гривень. Слухавку хлопець не брав, повідомляючи, що йому забороняють. Про подію жінка сповістила поліцію. Неподалік місця мешкання потерпілого, біля гаражів, поліцейські знайшли 5 гільз попередньо до травматичної зброї та сліди крові. Наступного дня близько 05:30 поранений потерпілий звернувся по допомогу до патрульних поліцейських, які знаходились на дорозі біля вантажно-зважувального комплексу. Правоохоронці одразу впізнали молодика за орієнтуванням. Зі слів хлопця стало відомо, що невідомі обстріляли його, завдавши чисельних вогнепальних поранень, силоміць посадили в авто, вивезли за місто та вимагали гроші. Крім цього, відібрали велосипед та мобільний телефон. Постраждалому вдалось втекти та попросити допомоги. Тоді він був госпіталізований та перебував у реанімаційному відділенні лікарні.

Слідчі Заводського та Корабельного відділів поліції відкрили кримінальні провадження та розпочали розслідування, а оперативні співробітники працювали над встановленням та затриманням осіб, причетних до вказаних злочинів. У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники – жителі обласного центру, таксисти, віком від 21-го до 30-ти років. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

За словами начальника ГУНП в Миколаївській області полковника поліції Сергія Шайхета, 25 листопада миколаївські правоохоронці провели спецоперацію із затримання трьох основних фігурантів. За місцями їхнього мешкання та автомобілях провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили зброю, грошові кошти, знайшли розфасовані психотропні речовини та електронні ваги для їхнього зважування, а також виявили сліди крові в авто та інші речові докази.

— Оперативники перевіряють причетність до вказаних злочинів загалом восьми осіб – таксистів. Деякі, одночасно з перевезенням людей, займались ще й безконтактним збутом наркотиків та психотропів на території Миколаєва, використовуючи мессенджер-канал. Із ними наразі працюють слідчі. За попередньою інформацією, із одним з потерпілих зловмисники розправились таким чином через те, що той забирав їхні вже розставлені закладки попереду клієнтів. З приводу наркобізнесу таксистів вирішується питання про притягнення їх до відповідальності за ч. 1 ст. 307, 309 ККУ, — зазначив Сергій Шайхет.

Дії зловмисників кваліфікуються за рядом статей Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», ч. 4 ст. 187 «Розбій», ч. 4 ст. 189 «Вимагання» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю».

Суд обрав двом основним фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Третій – встановлений та оголошений у розшук. За вчинене їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводиться за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області